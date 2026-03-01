Soirée théâtre

Salle des Fêtes Perreuil Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Dévorez moi est une comédie qui raconte l’histoire d’Alain Gelma, l’un des meilleurs cuisiniers au monde dans son établissement réputé La Tour de Vermeil . Il a eu le malheur de séduire Ségolène, la troublante femme de ménage de Stanislas Lefauve, redoutable et redouté rédacteur en chef du guide Lichemin . Pour se venger, Lefauve exerce un atroce chantage envers le cuisinier Alain Gelma pour sauver sa troisième étoile, le chef doit lui cuisiner un plat gastronomique hors norme… .

Salle des Fêtes Perreuil 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 63 26 70 serge.pocheron@orange.fr

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L’événement Soirée théâtre Perreuil a été mis à jour le 2026-03-18 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II