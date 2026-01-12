Soirée théâtre Pindères
Soirée théâtre Pindères samedi 31 janvier 2026.
Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Avec la Rampe Caumontaise.
Venez découvrir Frou-frou les Bains , la dernière comédie de la compagnie La Rampe de Caumont-sur-Garonne. .
Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com
