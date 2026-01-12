Soirée théâtre Pindères

Soirée théâtre

Salle des fêtes Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Avec la Rampe Caumontaise.

Venez découvrir Frou-frou les Bains , la dernière comédie de la compagnie La Rampe de Caumont-sur-Garonne. .

Salle des fêtes Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 57 04 13 associationdeslugues@gmail.com

English : Soirée théâtre

