Soirée théâtre Place du Village Saint-Izaire samedi 27 septembre 2025.

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit -12 ans

Début : Samedi 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Avec Place du village, les Nouveaux Troubadours transforment la scène en place publique, où rires, petites querelles et grands élans collectifs se croisent comme dans la vraie vie !

Une pièce de Christine Cambon interprétée par la troupe de théâtre de Saint-Sever.

Réservation conseillée .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 97 97

English :

With Place du village, Les Nouveaux Troubadours transform the stage into a public square, where laughter, petty squabbles and collective élans cross paths just as they do in real life!

German :

Mit Place du village verwandeln die Nouveaux Troubadours die Bühne in einen öffentlichen Platz, auf dem sich Lachen, kleine Streitereien und große kollektive Impulse kreuzen, wie im richtigen Leben!

Italiano :

Con Place du village, Les Nouveaux Troubadours trasformano il palcoscenico in una piazza pubblica, dove risate, piccoli battibecchi e impulsi collettivi si incontrano proprio come nella vita reale!

Espanol :

Con Place du village, Les Nouveaux Troubadours transforman el escenario en una plaza pública, donde las risas, las pequeñas riñas y los impulsos colectivos se dan cita ¡igual que en la vida real!

