Soirée Théâtre Salle des Fêtes Pleine-Selve
Soirée Théâtre Salle des Fêtes Pleine-Selve samedi 21 février 2026.
Soirée Théâtre
Salle des Fêtes Le Bourg Pleine-Selve Gironde
Tarif : – –
Date : 2026-02-21
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Le comité des fêtes de Pleine Selve organise une soirée théâtre en collaboration avec la Troupe du Lac Compagnie Bordelaise.
Synopsis Jean et son épouse Sophie se préparent pour se rendre à l’anniversaire de mariage d’un couple d’amis.
Ce samedi soir s’annonce festif mais une succession de visites imprévues pendant les préparatifs vont venir quelque peu perturber la fin de journée du couple.
Une comédie hilarante à ne pas louper. .
Salle des Fêtes Le Bourg Pleine-Selve 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 04 39 77 comitepleineselve@gmail.com
