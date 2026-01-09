Soirée théâtre Poivre et sel Bourgougnague

Soirée théâtre Poivre et sel

Salle des fêtes Bourgougnague Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Dans le cadre de l’itinérance culturelle en Pays de Lauzun, l’association Burgondiales Burlesque organise une soirée théâtre en partenariat avec la Communauté de Communes et la municipalité. Venez nombreux assister à la représentation théâtrale intitulée Poivre et sel de la compagnie Rosemonde. Sébastien Laffargue et Stéphane Lartigue intépreteront des solos et des sketches à deux. Deux heures de rire pour le prix d’une ! Réservez votre place avant le 23 janvier, le nombre de places est limité. .

Salle des fêtes Bourgougnague 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 80 43 34 burgondiales.burlesques47@orange.fr

English :

As part of its cultural itinerary in the Pays de Lauzun, the Burgondiales Burlesque association is organizing a theater evening in partnership with the Communauté de Communes and the municipality. Come and see Poivre et sel by the Rosemonde company. By reservation only.

