Soirée théâtre Cercle de la Paix Préchac

Préchac

Soirée théâtre

Cercle de la Paix 1 Rue de la Paix Préchac Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

19h repas sur réservation jusqu’au 20 avril

Travers de porc caramélisé ou tofu caramélisé, avec riz et salade de chou, 10€ le plat, 2€ le gâteau à l’orange, Menu enfant à 6€

20h30

– H et M par Léa Puissant, performance en jeux de rôles (20 min)

– Série noire, ép. 2 Claudia Ripper par Raymonda Nada, polar incontournable (29 min, à partir de 10 ans) .

Cercle de la Paix 1 Rue de la Paix Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 33 94 03 cercledelapaix33@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée théâtre

L’événement Soirée théâtre Préchac a été mis à jour le 2026-04-15 par La Gironde du Sud