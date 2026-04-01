Soirée théâtre Cercle de la Paix Préchac
Soirée théâtre Cercle de la Paix Préchac jeudi 23 avril 2026.
Préchac
Soirée théâtre
Cercle de la Paix 1 Rue de la Paix Préchac Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
19h repas sur réservation jusqu’au 20 avril
Travers de porc caramélisé ou tofu caramélisé, avec riz et salade de chou, 10€ le plat, 2€ le gâteau à l’orange, Menu enfant à 6€
20h30
– H et M par Léa Puissant, performance en jeux de rôles (20 min)
– Série noire, ép. 2 Claudia Ripper par Raymonda Nada, polar incontournable (29 min, à partir de 10 ans) .
Cercle de la Paix 1 Rue de la Paix Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 33 94 03 cercledelapaix33@gmail.com
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English : Soirée théâtre
L’événement Soirée théâtre Préchac a été mis à jour le 2026-04-15 par La Gironde du Sud
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