Soirée théâtre Quand la Chine téléphonera… Salle Polyvalente Tartas

Soirée théâtre Quand la Chine téléphonera…

Salle Polyvalente 28 Cours Saint-Jacques Tartas Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Aimée est une jeune femme qui croque la vie à pleines dents. Elle est résolue à trouver son prince charmant et devenir une star de cinéma. Jeanne, la sœur d’Aimée, est une femme posée qui s’est engagée à soutenir clandestinement la culture tibétaine, malgré la censure chinoise. Mon petit doigt me dit que Jeanne va au-devant de gros ennuis… Une comédie drôle où les événements s‘enchaînent dans une ambiance à suspens criminel, pour une soirée de détente et de rire. .

Salle Polyvalente 28 Cours Saint-Jacques Tartas 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98

English : Soirée théâtre Quand la Chine téléphonera…

Aimée is a young woman with a zest for life. She is determined to find her Prince Charming and become a movie star. Jeanne, Aimée?s sister, is a determined woman committed to supporting Tibetan culture underground, despite Chinese censorship.

L’événement Soirée théâtre Quand la Chine téléphonera… Tartas a été mis à jour le 2026-02-09 par OT Tartas