Soirée théâtre Salle des fêtes Raves

Salle des fêtes Rue de la Mairie Raves Vosges
2 pièces de théâtre jouées par la troupe métamorphose de Baccarat.
Réservation au 06.28.20.45.01 jusqu’au 15 novembre 2025 (inclus).Tout public
Salle des fêtes Rue de la Mairie Raves 88520 Vosges Grand Est +33 3 29 51 75 21
English :
2 plays performed by the Baccarat-based troupe Métamorphose.
Reservations on 06.28.20.45.01 until November 15, 2025 (inclusive).
German :
2 Theaterstücke, gespielt von der Truppe metamorphose aus Baccarat.
Reservierung unter 06.28.20.45.01 bis zum 15. November 2025 (einschließlich).
Italiano :
2 spettacoli della troupe métamorphose de Baccarat.
Prenotazioni allo 06.28.20.45.01 fino al 15 novembre 2025 incluso.
Espanol :
2 obras representadas por la troupe métamorphose de Baccarat.
Reservas el 06.28.20.45.01 hasta el 15 de noviembre de 2025 inclusive.
