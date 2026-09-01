Soirée théâtre « rêve humani’terre » La Salicorne Saujon
mercredi 30 septembre 2026 · La Salicorne · Saujon
Informations pratiques
Saujon
Soirée théâtre « rêve humani’terre »
La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:00:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Soirée Théâtre « Rêve humani’terre » mercredi 30 septembre à 18h à la Salicorne par la compagnie « MescherZamis », spectacle proposé en partenariat avec l’association de théâtre Saujon Comédia.
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La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 78 53 14 saujoncomedia@gmail.com
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English :
« R%EAve humani’terre » Theater Night on Wednesday, September 30, at 6:00 p.m. at La Salicorne, presented by the « MescherZamis » theater company, a performance presented in partnership with the Saujon Com%E9dia theater association.
L’événement Soirée théâtre « rêve humani’terre » Saujon a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Saujon
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