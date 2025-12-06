SOIRÉE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE Bages

SOIRÉE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE

SOIRÉE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE Bages samedi 6 décembre 2025.

SOIRÉE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE

Impasse de la Salle Bages Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

La compagnie des Beaux Masques présente Réveillon au poste de Jean-Pierre Martinez, Soirée organisée par l’association Arts Vivants.
  .

Impasse de la Salle Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25 

English :

La compagnie des Beaux Masques presents Réveillon au poste by Jean-Pierre Martinez, an evening organized by the Arts Vivants association.

German :

Die Compagnie des Beaux Masques präsentiert Réveillon au poste von Jean-Pierre Martinez, Ein Abend, der von der Association Arts Vivants organisiert wird.

Italiano :

La compagnia Beaux Masques presenta Réveillon au poste di Jean-Pierre Martinez, una serata organizzata dall’associazione Arts Vivants.

Espanol :

La compañía Beaux Masques presenta Réveillon au poste de Jean-Pierre Martinez, velada organizada por la asociación Arts Vivants.

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE Bages a été mis à jour le 2025-11-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE