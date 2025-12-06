SOIRÉE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE Bages
SOIRÉE THÉÂTRE RÉVEILLON AU POSTE
Impasse de la Salle Bages Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
La compagnie des Beaux Masques présente Réveillon au poste de Jean-Pierre Martinez, Soirée organisée par l’association Arts Vivants.
Impasse de la Salle Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25
La compagnie des Beaux Masques presents Réveillon au poste by Jean-Pierre Martinez, an evening organized by the Arts Vivants association.
Die Compagnie des Beaux Masques präsentiert Réveillon au poste von Jean-Pierre Martinez, Ein Abend, der von der Association Arts Vivants organisiert wird.
La compagnia Beaux Masques presenta Réveillon au poste di Jean-Pierre Martinez, una serata organizzata dall’associazione Arts Vivants.
La compañía Beaux Masques presenta Réveillon au poste de Jean-Pierre Martinez, velada organizada por la asociación Arts Vivants.
