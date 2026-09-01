Soirée Théâtre Salle des Fêtes de Roussillon en Morvan Roussillon-en-Morvan

Informations pratiques

Roussillon-en-Morvan

Soirée Théâtre

Salle des Fêtes de Roussillon en Morvan Rue de la Tannerie Roussillon-en-Morvan Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le garde du corps. Pièce en 2 actes de Thierry Bretagnolle. Sophie, une star de la chanson française, reçoit depuis quelques semaines des lettres de menaces. Sur les conseils de sa meilleure amie Gigi, elle prend un garde du corps, James Bond 017 Spécialiste de la protection rapproché, qui prend son travail très à cœur. Peut être un peu trop même. A-t-elle bien fait d’avoir écouté son amie ? Pièce interprétée par la troupe Le Parti d’en Rire de Roussillon. .

Salle des Fêtes de Roussillon en Morvan Rue de la Tannerie Roussillon-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 76 60 yves.chateau2@orange.fr

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English : Soirée Théâtre

L’événement Soirée Théâtre Roussillon-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-31 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II