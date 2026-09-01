Soirée Théâtre Salle des Fêtes de Roussillon en Morvan Roussillon-en-Morvan
samedi 26 septembre 2026 · Salle des Fêtes de Roussillon en Morvan · Roussillon-en-Morvan
Informations pratiques
Roussillon-en-Morvan
Soirée Théâtre
Salle des Fêtes de Roussillon en Morvan Rue de la Tannerie Roussillon-en-Morvan Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le garde du corps. Pièce en 2 actes de Thierry Bretagnolle. Sophie, une star de la chanson française, reçoit depuis quelques semaines des lettres de menaces. Sur les conseils de sa meilleure amie Gigi, elle prend un garde du corps, James Bond 017 Spécialiste de la protection rapproché, qui prend son travail très à cœur. Peut être un peu trop même. A-t-elle bien fait d’avoir écouté son amie ? Pièce interprétée par la troupe Le Parti d’en Rire de Roussillon. .
Salle des Fêtes de Roussillon en Morvan Rue de la Tannerie Roussillon-en-Morvan 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 76 60 yves.chateau2@orange.fr
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English : Soirée Théâtre
L’événement Soirée Théâtre Roussillon-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-31 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II