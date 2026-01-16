Soirée théâtre Saint-Jean-du-Bruel

Soirée théâtre

Spectacle Addition par la Storia Compagnie

Trois amis, un resto, une addition… et la guerre est déclarée !

Axel le frimeur invite ses potes au resto puis réclame à chacun 160€ le lendemain “Le vin, c’est pour moi !”. Jules, le râleur s’indigne “C’est du racket! Antoine, pacifiste lunetté, tente la paix avec son chéquier. Et là, tout dérape vannes pourries, souvenirs foireux, confessions gênantes, andouillettes trop fortes, serveuses “sensibles” et fidélité optionnelle s’invitent dans les débats. Mais derrière les piques, les fous rires et les coups bas, une amitié qui tient bon.

Une comédie hilarante, piquante, touchante où même l’addition finit par faire partie de l’histoire !

RDV 21h à la salle d’animation

Réservation par téléphone ou billetterie sur place le jour même 10 .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 82 84 25 92

English :

Addition show by the Storia Compagnie

