Soirée théâtre Salle de l’Orangerie Sainte-Fortunade samedi 28 février 2026.
Tarif : – – 10 EUR
Le Foyer rural fait venir la Troupe de Théâtre d’Entr’Aygues .
Salle de l’Orangerie 1 Route du Château Comtal Sainte-Fortunade 19490 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 22 08
