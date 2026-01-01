Soirée Théâtre Saulzet
Soirée Théâtre Saulzet samedi 24 janvier 2026.
Soirée Théâtre
Salle polyvalente Saulzet Allier
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
On vous accueille pour une soirée de rire avec la pièce Et ma promo ? Interprété par la troupe des 3 roues de Biozat.
Salle polyvalente Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 43 40 73 comitedesfetes.saulzet@gmail.com
English :
We welcome you to an evening of laughter with the play Et ma promo? Performed by Biozat’s 3 roues troupe.
L’événement Soirée Théâtre Saulzet a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Val de Sioule