Soirée Théâtre Saulzet

Soirée Théâtre

Salle polyvalente Saulzet Allier

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

On vous accueille pour une soirée de rire avec la pièce Et ma promo ? Interprété par la troupe des 3 roues de Biozat.

Salle polyvalente Saulzet 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 43 40 73 comitedesfetes.saulzet@gmail.com

English :

We welcome you to an evening of laughter with the play Et ma promo? Performed by Biozat’s 3 roues troupe.

