Soirée Théâtre Solidaire Bourges

Soirée Théâtre Solidaire

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Une soirée théâtre solidaire au Théâtre Jacques Cœur avec deux comédies pleines d’humour au profit d’associations.

Samedi 14 mars 2026 à 20h30, le Théâtre Jacques-Cœur accueille une soirée théâtrale organisée par le Rotary Bourges Avaricum.

La troupe de l’AEP de Couy interprétera deux comédies Mamans and Co de Pierre Debuisson et Le Paradis c’est bien ici d’Yvon Taburet.

Une soirée placée sous le signe du rire et de la convivialité, au profit de Wellan, ASAAB Handisport, Educapcity et des œuvres du Rotary.

Venez partager un moment de théâtre solidaire et engagé. 16 .

16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 09 22 63 evenementrotaryba@gmail.com

English :

An evening of solidarity theater at the Théâtre Jacques C?ur with two humorous comedies in aid of charities.

