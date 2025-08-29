SOIRÉE THÉÂTRE SOUS LES ETOILES À ST GUILHEM CARNAGE Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault

Tarif : 5 EUR

Date :

2025-08-29

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Festival » Sous les étoiles « , au pied du légendaire château du Géant, Saint-Guilhem-le-Désert est le cadre rêvé de des soirées estivales.

La pièce de théâtre CARNAGE jouée par la troupe du Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault.

» À l’issue d’une altercation entre leurs fils respectifs, deux couples se rencontrent pour régler le conflit à l’amiable. Mais le propos policé des

adultes dégénère vite en dispute féroce…

Mus par le dieu du carnage , ils finiront par se quereller avec pertes et fracas, noyant un portable et décapitant un bouquet de tulipes,

tout en agitant le spectre d’un hamster disparu ! » .

34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 04 59

English :

Festival « Sous les étoiles », at the foot of the legendary Château du Géant, Saint-Guilhem-le-Désert is the ideal setting for summer evenings.

The play CARNAGE performed by the Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault troupe.

German :

Festival « Sous les étoiles » (Unter den Sternen), am Fuße des legendären Château du Géant, Saint-Guilhem-le-Désert ist der traumhafte Rahmen für Sommerabende.

Das Theaterstück CARNAGE, gespielt von der Theatergruppe des Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault.

Italiano :

Festival « Sous les étoiles », ai piedi del leggendario Château du Géant, Saint-Guilhem-le-Désert è la cornice ideale per le serate estive.

Lo spettacolo CARNAGE è interpretato dalla troupe del Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault.

Espanol :

Festival « Sous les étoiles », al pie del legendario Château du Géant, Saint-Guilhem-le-Désert es el marco ideal para las veladas estivales.

La obra CARNAGE representada por la compañía Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault.

