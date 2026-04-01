Lestiac-sur-Garonne

Soirée théâtre Sur le Marché

20 Chemin de l’Église Lestiac-sur-Garonne Gironde

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Valentine, à la recherche de l’amour, sollicite subtilement son ami Lionel, médecin et confident. Ce médecin, malgré lui, met alors tout en œuvre pour lui trouver un compagnon, ce qui entraîne des situations cocasses, parfois délirantes, teintées de rires et d’émotions. La compagnie Volancia présente la soirée Théâtre “SUR LE MARCHÉ !”, une comédie de Sébastien Cauhapé, avec Patricia Anglada et Sébastien Cauhapé. Organisée par Loisirs Evasion. .

20 Chemin de l’Église Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 72 35 61

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English : Soirée théâtre Sur le Marché

L’événement Soirée théâtre Sur le Marché Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-10 par La Gironde du Sud