Soirée Théâtre SUR LE MARCHE Salle des fêtes Robert Teyssandier Pineuilh

Soirée Théâtre SUR LE MARCHE

Salle des fêtes Robert Teyssandier Place du Général de GAULLE Pineuilh Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Sur le marché la nouvelle création théâtrale de la compagnie Volancia à Pineuilh !

Samedi 28 février 2026 à 20h30, la commune de Pineuilh vous invite à découvrir Sur le marché , la toute nouvelle pièce de théâtre de la compagnie Volancia. Signée Sébastien Cauhapé, cette création originale mêle humour et sensibilité pour explorer le thème universel de l’amour, à travers le parcours d’une femme en quête de l’âme sœur… et qui se retrouve, malgré elle, sur le marché de l’amour !

Portée par les talents de Patricia Anglada et Sébastien Cauhapé, cette représentation promet des moments de rire, d’émotion et de réflexion. Le spectacle aura lieu dans la salle des fêtes municipale, suivi d’un verre de l’amitié en compagnie des artistes, pour prolonger la magie de la soirée.

Tarif 10 € (adultes)

Réservations et renseignements 05 57 46 03 07 .

Salle des fêtes Robert Teyssandier Place du Général de GAULLE Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 07 communication@pineuilh.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Théâtre SUR LE MARCHE

L’événement Soirée Théâtre SUR LE MARCHE Pineuilh a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays Foyen