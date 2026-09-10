Informations pratiques

Merville

SOIRÉE THÉÂTRE : TEST DE PATERNITÉ

ARPÈGE Merville Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Nous vous invitons à une soirée théâtre, dans la salle L’Arpège de Merville, pour une pièce intitulée « Test de paternité ».

Comédie de Fabienne Sizun par la cie ThéArt’ampion. Trophée de la création 2026 du Printemps du Rire. Entre une mère libertine qui n’a jamais su choisir entre 2 hommes, une fille prude et coincée qui frise la crise d’hystérie, et un frère, pur cru du terroir qui en sait plus qu’il ne le dit, préparez-vous à une comédie pétillante et pleine de rebondissements !

Tarifs dégressifs pour l’achat en ligne de plusieurs spectacles :

2 spectacles achetés = 1€ de réduction sur chaque spectacle (soit 2€ d’économie).

3 spectacles achetés = 1,5€ de réduction sur chaque spectacle (soit 4,5€ d’économie).

4 spectacles achetés = 2€ de réduction sur chaque spectacle (soit 8€ d’économie).

Le tarif est automatiquement calculé dans votre panier, en fonction de vos choix. 10 .

ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr

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English :

We invite you to an evening of theater at the L’Arpège theater in Merville for a play titled « Paternity Test. »

L’événement SOIRÉE THÉÂTRE : TEST DE PATERNITÉ Merville a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE