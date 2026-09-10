SOIRÉE THÉÂTRE : TEST DE PATERNITÉ Merville
samedi 17 octobre 2026 · Merville
Informations pratiques
Merville
SOIRÉE THÉÂTRE : TEST DE PATERNITÉ
ARPÈGE Merville Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Nous vous invitons à une soirée théâtre, dans la salle L’Arpège de Merville, pour une pièce intitulée « Test de paternité ».
Comédie de Fabienne Sizun par la cie ThéArt’ampion. Trophée de la création 2026 du Printemps du Rire. Entre une mère libertine qui n’a jamais su choisir entre 2 hommes, une fille prude et coincée qui frise la crise d’hystérie, et un frère, pur cru du terroir qui en sait plus qu’il ne le dit, préparez-vous à une comédie pétillante et pleine de rebondissements !
Tarifs dégressifs pour l’achat en ligne de plusieurs spectacles :
2 spectacles achetés = 1€ de réduction sur chaque spectacle (soit 2€ d’économie).
3 spectacles achetés = 1,5€ de réduction sur chaque spectacle (soit 4,5€ d’économie).
4 spectacles achetés = 2€ de réduction sur chaque spectacle (soit 8€ d’économie).
Le tarif est automatiquement calculé dans votre panier, en fonction de vos choix. 10 .
ARPÈGE Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 communication@merville31.fr
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English :
We invite you to an evening of theater at the L’Arpège theater in Merville for a play titled « Paternity Test. »
L’événement SOIRÉE THÉÂTRE : TEST DE PATERNITÉ Merville a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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