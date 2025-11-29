Soirée Théâtre Thé à la menthe ou t’es citron ? Laluque

Soirée Théâtre Thé à la menthe ou t’es citron ?

La compagnie Art sans cible de Castets avec une comédie de Danielle Navarro et Patrick Haudecœur, Thé à la menthe ou t’es citron ? , pièce ayant reçu le Molière du meilleur spectacle comique 2011

Sept comédiens amateurs autour d’Isabelle Vales-Mauer, metteuse en scène qui impulse le rythme et mène le spectacle. Sur la scène, les situations désopilantes se succéde avec du théâtre dans le théâtre, péripéties, maladresses, erreurs de réplique et autres bévues. Ce qui fait toujours rire et permet à chacun, autant les spectateurs que les comédiens, d’oublier le stress ambiant. .

English : Soirée Théâtre Thé à la menthe ou t’es citron ?

The Art sans cible company from Castets with a comedy by Danielle Navarro and Patrick Haudec?ur, Thé à la menthe ou t?es citron? , which won the Molière for best comedy show in 2011

German : Soirée Théâtre Thé à la menthe ou t’es citron ?

Die Kompanie Art sans cible aus Castets mit einer Komödie von Danielle Navarro und Patrick Haudec?ur, Thé à la menthe ou t?es citron? , ein Stück, das 2011 mit dem Molière für die beste komische Aufführung ausgezeichnet wurde

Italiano :

La compagnia Art sans cible di Castets con la commedia di Danielle Navarro e Patrick Haudec?ur, Thé à la menthe ou t?es citron? , che ha vinto il Molière come miglior spettacolo comico nel 2011

Espanol : Soirée Théâtre Thé à la menthe ou t’es citron ?

La compañía Art sans cible de Castets con una comedia de Danielle Navarro y Patrick Haudec?ur, Thé à la menthe ou t?es citron? , que ganó el Molière al mejor espectáculo cómico en 2011

