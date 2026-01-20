Soirée théâtre Un grand cri d’amour routes des Antes Le Grand-Serre

Soirée théâtre Un grand cri d’amour

routes des Antes Salle du gymnase Le Grand-Serre Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:30:00

fin : 2026-02-21 21:30:00

Date(s) :

2026-02-21

Une comédie de Josiane Balasko.

Après s’être aimés passionnément, Gigi et Hugo se haïssent. Unis à la vie comme à la scène, ils formaient le couple d’artistes le plus en vue du théâtre. Depuis leur séparation, Gigi a sombré dans la ….

.

routes des Antes Salle du gymnase Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 71 mairie@legrandserre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A comedy by Josiane Balasko.

After loving each other passionately, Gigi and Hugo hate each other. United in life and on stage, they were the most successful artistic couple in the theater. Since their separation, Gigi has sunk into ….

L’événement Soirée théâtre Un grand cri d’amour Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche