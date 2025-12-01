Soirée théâtre Un petit jeu sans conséquence Salle de la Grand-Terre Aureille

Soirée théâtre Un petit jeu sans conséquence

Samedi 13 décembre 2025 à 20h30. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 20:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Assistez à la pièce de théâtre Un petit jeu sans conséquence à Aureille, samedi 13 décembre à 20h30 !

Rendez-vous Salle de la Grand-Terre pour découvrir cette comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras proposée par la troupe du Théâtre des Calans (d’Eygalières)

Avec Monique Douzon, Anne Marie Michel, Pierre Lotte, Philippe Moras, Joseph Phillips

Mise en scène de Philippe Arguedas



Entre quiproquos, vérités qui éclatent et situations délicieusement grinçantes, suivez un couple qui pensait s’amuser… avant que tout ne dérape !

Une soirée théâtrale pleine d’humour et de finesse à ne pas manquer.



Réservation par téléphone auprès de la mairie d’Aureille .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01

English :

Come and see the play ‘Un petit jeu sans conséquence’ (A little game with no consequences) in Aureille on Saturday 13 December at 8.30 pm!

L’événement Soirée théâtre Un petit jeu sans conséquence Aureille a été mis à jour le 2025-11-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles