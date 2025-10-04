Soirée théâtre Vézac

Soirée théâtre Vézac samedi 4 octobre 2025.

Salle des fêtes Vézac Dordogne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Théâtre avec la troupe « coup de théâtre »

Repas

Cassolette de saumon,

Tourtièere de salsifis, manchons & génisers, salade verte,

Soufflé glacé aux noix.

Vin & café .

Salle des fêtes Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 27 25

