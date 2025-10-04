Soirée théâtre Vézac
Soirée théâtre Vézac samedi 4 octobre 2025.
Soirée théâtre
Salle des fêtes Vézac Dordogne
Tarif : 28 – 28 – EUR
2025-10-04
Théâtre avec la troupe « coup de théâtre »
Repas
Cassolette de saumon,
Tourtièere de salsifis, manchons & génisers, salade verte,
Soufflé glacé aux noix.
Vin & café .
Salle des fêtes Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 27 25
