Soirée théâtre Vézac samedi 4 octobre 2025.

Salle des fêtes Vézac Dordogne

Tarif : 28 – 28 – EUR

plein tarif

Début : 2025-10-04
2025-10-04

Théâtre avec la troupe « coup de théâtre »

Repas
Cassolette de saumon,
Tourtièere de salsifis, manchons & génisers, salade verte,
Soufflé glacé aux noix.
Vin & café   .

Salle des fêtes Vézac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 91 27 25 

