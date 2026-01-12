Soirée théâtre Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe

Soirée théâtre Salle des fêtes 1 route de la forest Vicq-sur-Gartempe samedi 24 janvier 2026.

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

La compagnie Ribambelle de Colombiers vous propose une pièce de théâtre où comédie, romance et magie seront au rendez-vous!
Réservation au 06.74.54.17.26   .

Salle des fêtes 1 route de la forest 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 54 17 26  comfetesvicq@gmail.com

