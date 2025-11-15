Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx
Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx samedi 15 novembre 2025.
Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le Théâtre en Herbe de Saint Martin de Seignanx a le plaisir d’accueillir une pièce de Nathalie LAPARRA Victoire Sosthène, mon héroïne”.
Isabelle, autrice à succès… ”A succès ? Vraiment ?…”, se remet en question. Pour donner des réponses à sa réflexion, elle fait appel à une amie assez particulière…
Pot de l’amitié à la fin de la représentation
Règlement sur place.
RDV à 20h30. .
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 97 59 73 mireille.ambrosino@gmail.com
English : Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne
German : Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne
Italiano :
Espanol : Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne
L’événement Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Seignanx