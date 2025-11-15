Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx

Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Le Théâtre en Herbe de Saint Martin de Seignanx a le plaisir d’accueillir une pièce de Nathalie LAPARRA Victoire Sosthène, mon héroïne”.

Isabelle, autrice à succès… ”A succès ? Vraiment ?…”, se remet en question. Pour donner des réponses à sa réflexion, elle fait appel à une amie assez particulière…

Pot de l’amitié à la fin de la représentation

Règlement sur place.

RDV à 20h30. .

Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 97 59 73 mireille.ambrosino@gmail.com

English : Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne

German : Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne

Italiano :

Espanol : Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne

L’événement Soirée théâtre | Victoire Sosthène, mon héroïne Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Seignanx