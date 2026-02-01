Soirée thématique C’est quoi le Reiki ? Hameau du Paradis La Forêt-Fouesnant

Soirée thématique C’est quoi le Reiki ?

Hameau du Paradis Espace Paradis La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

Date(s) :

2026-02-11

L’association Les Choses de la vie reçoit Alain Moüellic. Il parlera de cette technique de relaxation et de soins qui vient du Japon. En fin d’intervention, il proposera un petit exercice collectif de relaxation!

Les Choses de la vie propose régulièrement des temps d’informations avec des professionnels du soin afin de faire découvrir des pratiques corporelles qui peuvent nous aider à traverser les moments difficiles de la vie. .

Hameau du Paradis Espace Paradis La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 30 80 32 95

