Soirée thématique Grand Reporterre #7 (La Fabrique de la domination) Espace Boris Vian Montluçon samedi 15 novembre 2025.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Début : Dimanche 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15 2025-11-16

À l’invitation du Théâtre du Point du Jour, Carole Thibaut et Lorraine de Foucher, l’une artiste, l’autre journaliste, interrogent et décortiquent les mécaniques de la domination, composant une performance scénique entre enquête et œuvre artistique.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

English :

At the invitation of the Théâtre du Point du Jour, Carole Thibaut and Lorraine de Foucher, one an artist, the other a journalist, question and dissect the mechanics of domination, composing a scenic performance between investigation and artistic work.

German :

Auf Einladung des Théâtre du Point du Jour hinterfragen und analysieren die Künstlerin Carole Thibaut und die Journalistin Lorraine de Foucher die Mechanismen der Herrschaft.

Italiano :

Su invito del Théâtre du Point du Jour, Carole Thibaut e Lorraine de Foucher, l’una artista, l’altra giornalista, si interrogano e sviscerano i meccanismi del dominio, componendo una performance teatrale tra inchiesta e lavoro artistico.

Espanol :

Invitadas por el Théâtre du Point du Jour, Carole Thibaut y Lorraine de Foucher, una artista y la otra periodista, cuestionan y diseccionan los mecanismos de la dominación, componiendo un espectáculo escénico entre la investigación y el trabajo artístico.

