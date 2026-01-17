Soirée thématique la réalité des millésimes Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune
Soirée thématique la réalité des millésimes Cuverie de la Maison Louis Jadot Beaune samedi 12 septembre 2026.
Soirée thématique la réalité des millésimes
Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune Côte-d’Or
Tarif : 190 – 190 – 190 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Comment déchiffrer un millésime, comprendre son potentiel de garde et son aptitude au vieillissement.
Après une visite guidée de la cuverie et des caves d’élevage, vous dégusterez plusieurs cuvées en adéquation avec le thème. La soirée se terminera par un diner convivial accompagné de vieux millésimes de la Maison. .
Cuverie de la Maison Louis Jadot 62 Route de Savigny Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 31 98 visit@louisjadot.com
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English : Soirée thématique la réalité des millésimes
L’événement Soirée thématique la réalité des millésimes Beaune a été mis à jour le 2026-03-10 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)