Soirée thématique multimédia Au choeur de vos données Obernai mercredi 11 février 2026.
2 Avenue de Gail Obernai Bas-Rhin
Début : Mercredi 2026-02-11 18:00:00
Comment sont utilisées vos données au quotidien ? Par qui ? Pour quoi ? Avec Louis et Dimitri animateurs multimédia.
Soirée animée par Louis et Dimitri, animateurs multimédia.
Gratuit sur réservation à l’accueil 03 88 95 01 24 et info@cscarimbaud.com .
English :
How is your data used on a daily basis? Who uses it? For what purpose? With multimedia animators Louis and Dimitri.
