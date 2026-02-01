Soirée thématique : Quelle visibilité pour une jeune marque française écoresponsable aujourd’hui ? Maison des Autres Modes Paris

Pour cette 2eme table ronde, la Maison Des Autres Modes invite Gwenolyne Favriau créatrice de La Partisienne et conceptrice de la boutique La Partisienne & Friends.

Ce jeudi 19 Février à partir de 18h30, l’occasion de faire le point sur leurs retours d’expérience mais aussi les vôtres, et les pistes à creuser pour développer votre business.

Maison des Autres Modes – 44 rue St Sabin, Paris 11eme

Instagram : uamep_collectif

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le jeudi 19 février 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2026-02-19T18:30:00+02:00_2026-02-19T20:00:00+02:00

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



