Soirée thématique : Quelle visibilité pour une jeune marque française écoresponsable aujourd’hui ? Maison des Autres Modes Paris
Soirée thématique : Quelle visibilité pour une jeune marque française écoresponsable aujourd’hui ? Maison des Autres Modes Paris jeudi 19 février 2026.
Pour cette 2eme table ronde, la Maison Des Autres Modes invite Gwenolyne Favriau créatrice de La Partisienne et conceptrice de la boutique La Partisienne & Friends.
Ce jeudi 19 Février à partir de 18h30, l’occasion de faire le point sur leurs retours d’expérience mais aussi les vôtres, et les pistes à creuser pour développer votre business.
Maison des Autres Modes – 44 rue St Sabin, Paris 11eme
Instagram : uamep_collectif
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le jeudi 19 février 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif
