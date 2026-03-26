Soirée Thématique

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association LABpaysan vous invite à une soirée conviviale autour des enjeux liés à la gestion et au maintien de nos paysages agricoles et ruraux.

Tout est lié nos pratiques influencent la santé des cours d’eau, la présence des haies façonne la biodiversité et l’ensemble crée un équilibre naturel dont dépend notre agriculture. Quand l’un de ces éléments change, c’est tout le vivant autour et l’ensemble de la société qui en ressentent les effets.

Pour en parler, nous accueillerons Clelia Sirami chercheuse en écologie des paysages à l’INRAE (Toulouse), suivi d’une table ronde avec Gaëlle Kernéïs du Syndicat de rivière Tarn médian et Sophie Hugonnenc de l’Association Arbres Haies Paysages d’Aveyron

Citoyen·ne·s, Agriculteur·rice·s, que vous soyez soucieux et soucieuses de l’intérêt général ou tout simplement curieux et curieuses, venez à notre rencontre pour échanger et débattre

Une occasion de comprendre, d’échanger et d’imaginer les paysages résilients de demain.

Retrouvons-nous ensuite autour d’un verre et de produits locaux

Cette soirée est gratuite et ouverte à tout public

Buvette sur place .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie

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English :

The LABpaysan association invites you to a convivial evening to discuss the challenges of managing and maintaining our agricultural and rural landscapes.

L’événement Soirée Thématique Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-03-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)