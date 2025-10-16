Soirée thématique spritisme J.P. Pompée raconte Allan Kardec Espace Paradis La Forêt-Fouesnant

Soirée thématique spritisme J.P. Pompée raconte Allan Kardec

Espace Paradis 34 Rue du Port La Forêt-Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-16 19:30:00

fin : 2025-10-16 21:30:00

2025-10-16

J.P. Pompée raconte Allan Kardec, le fondateur du spiritisme au XIXème, en France.

Le spiritisme fera de nombreux adeptes, en France, au XIXème siècle.

Au cimetière du Père Lachaise, la tombe d’Allan Kardec est l’une des plus visitées. Ce pédagogue du XIXème siècle, né à Lyon, affirmait avec force Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Il est le Père fondateur du spiritisme français. Victor Hugo faisait notamment parti de ces nombreux adeptes! En l’approche du mois de Novembre, Jean-Pierre Pompée nous parlera de cette doctrine. Spiritualité, Spiritualisme et Spiritisme ? Une soirée pour mieux comprendre les différentes terminologies … Rassurez-vous, personne ne fera tourner les tables ! Monsieur Pompée racontera Le livre des Esprits, ouvrage mondialement connu d’Allan Kardec. .

Espace Paradis 34 Rue du Port La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 6 30 80 32 95

