Soirée Thématique : UAMEP X Fashion Green Hub Maison des Autres Modes Paris

Apéro Fertile — UAMEP x Fashion Green Hub

Rejoignez-nous pour un moment chaleureux et inspirant autour de la mode circulaire, à la Maison des Autres Modes, le 26 mars de 18h30 à 20h30.

La Maison des Autres Modes, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes, est le lieu vivant du collectif UAMEP – Une autre mode est possible. Né du parcours engagé initié il y a 15 ans par Arielle Lévy avec la marque éthique L’Herbe Rouge, ce nouvel espace est dédié à la résidence, à la création et à la transmission. Créateurs, artisans et citoyens s’y rencontrent pour inventer ensemble les modes de demain. UAMEP est partenaire de Fashion Green Hub : une alliance pour accélérer les transitions environnementales et sociales dans la mode.

Au programme :

Atelier de broderie inventive pour réparer, sublimer, transformer et prolonger la vie de vos pièces préférées, animé par l’artiste textile Anne Sailor. Plusieurs techniques, dont le tissage, seront explorées afin de personnaliser chaque intervention.

Deux formats au choix : 1h sur échantillon pour découvrir les gestes

ou 2h sur l’un de vos vêtements pour lui offrir une seconde vie unique. Cet atelier de réparation est proposé dans le cadre de l’ECT ReFair(e).

♻️ Présentation de la Maison des Autres Modes et de Fashion Green Hub, ainsi que des liens qui les unissent

✨ Rencontres avec des créateurs et experts engagés

Moments networking et création de synergies

La Maison des Autres Modes — 44 rue Saint Sabin, 75011 Paris

On vous attend nombreux !

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mercredi 25 mars 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif



