Soirée Thématique : UAMEP X Fashion Green Hub Maison des Autres Modes Paris
Soirée Thématique : UAMEP X Fashion Green Hub Maison des Autres Modes Paris mercredi 25 mars 2026.
Apéro Fertile — UAMEP x Fashion Green Hub
Rejoignez-nous pour un moment chaleureux et inspirant autour de la mode circulaire, à la Maison des Autres Modes, le 26 mars de 18h30 à 20h30.
La Maison des Autres Modes, qui vient tout juste d’ouvrir ses portes, est le lieu vivant du collectif UAMEP – Une autre mode est possible. Né du parcours engagé initié il y a 15 ans par Arielle Lévy avec la marque éthique L’Herbe Rouge, ce nouvel espace est dédié à la résidence, à la création et à la transmission. Créateurs, artisans et citoyens s’y rencontrent pour inventer ensemble les modes de demain. UAMEP est partenaire de Fashion Green Hub : une alliance pour accélérer les transitions environnementales et sociales dans la mode.
Au programme :
Atelier de broderie inventive pour réparer, sublimer, transformer et prolonger la vie de vos pièces préférées, animé par l’artiste textile Anne Sailor. Plusieurs techniques, dont le tissage, seront explorées afin de personnaliser chaque intervention.
Deux formats au choix : 1h sur échantillon pour découvrir les gestes
ou 2h sur l’un de vos vêtements pour lui offrir une seconde vie unique. Cet atelier de réparation est proposé dans le cadre de l’ECT ReFair(e).
♻️ Présentation de la Maison des Autres Modes et de Fashion Green Hub, ainsi que des liens qui les unissent
✨ Rencontres avec des créateurs et experts engagés
Moments networking et création de synergies
La Maison des Autres Modes — 44 rue Saint Sabin, 75011 Paris
On vous attend nombreux !
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le mercredi 25 mars 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-25T19:30:00+01:00
fin : 2026-03-25T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-25T18:30:00+02:00_2026-03-25T20:30:00+02:00
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif
Afficher la carte du lieu Maison des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire