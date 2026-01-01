Soirée tibétaine au 5 Audincourt
Tiers Lieu Le 5 Audincourt Doubs
Le 5 et Passeport Tibétain vous invitent à un voyage immersif dîner aux saveurs himalayennes et projection du documentaire *Free Tibet suivi d’un débat. Une soirée solidaire pour découvrir une culture millénaire et soutenir la cause tibétaine dans une ambiance chaleureuse . Les entrées seront intégralement reversées à l’association Passeport Tibétain. Lien de réservation
https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/soiree-tibetaine .
Tiers Lieu Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
