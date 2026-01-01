Soirée tibétaine au 5

Tiers Lieu Le 5 Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le 5 et Passeport Tibétain vous invitent à un voyage immersif dîner aux saveurs himalayennes et projection du documentaire *Free Tibet suivi d’un débat. Une soirée solidaire pour découvrir une culture millénaire et soutenir la cause tibétaine dans une ambiance chaleureuse . Les entrées seront intégralement reversées à l’association Passeport Tibétain. Lien de réservation

https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/soiree-tibetaine .

Tiers Lieu Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée tibétaine au 5

L’événement Soirée tibétaine au 5 Audincourt a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD