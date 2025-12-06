Soirée Tik-Tok Chartres

Soirée Tik-Tok

Rue du Médecin Général Beyne Chartres Eure-et-Loir

Samedi 2025-12-06 21:00:00

Dans une ambiance connectée et fun, redécouvrez les tendances, chorégraphies et musiques virales sous une autre forme: le patinage.

La glace devient le nouveau terrain de jeu TikTok le temps d’une soirée unique. Chorégraphies virales, musiques populaires et défis du moment envahissent la patinoire pour une ambiance fun, rythmée et créative. Chacun pourra s’amuser à reproduire ses danses préférées, inventer ses propres pas et partager de beaux moments sur la glace. En famille ou entre amis, c’est l’occasion idéale de mêler patinage, musique et bonne humeur dans une soirée connectée et pleine de souvenirs. 4.9 .

In a fun, connected atmosphere, rediscover trends, choreography and viral music in a different form: skating.

