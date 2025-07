Soirée Tiki à Luciole Bar Luciole Cognac

Soirée Tiki à Luciole Bar Luciole Cognac samedi 19 juillet 2025.

Soirée Tiki à Luciole

Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac Charente

Début : Samedi 2025-07-19 18:00:00

2025-07-19

Le Bar Luciole vous transporte directement sous les tropiques pour célébrer la Journée du Daiquiri comme il se doit !

Bar Luciole 14 Place du Solençon Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 81 70 11 info@bar-luciole.com

English :

Bar Luciole becomes your paradise island !

Tiki cocktails, polynesian dances and pizza from Le Timonier foodtruck are on the programme. Wear your most beautiful flowery shirt, Bar Luciole takes care of the flower necklaces.

German :

Die Bar Luciole versetzt Sie direkt in die Tropen, um den Tag des Daiquiri gebührend zu feiern!

Italiano :

Il Bar Luciole vi trasporta direttamente ai tropici per celebrare il Daiquiri Day in grande stile!

Espanol :

El Bar Luciole te transporta directamente al trópico para celebrar el Día del Daiquiri por todo lo alto

L’événement Soirée Tiki à Luciole Cognac a été mis à jour le 2025-07-16 par Destination Cognac