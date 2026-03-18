Soirée Time’s Up et repas BiolaVie Penne-d’Agenais

Soirée Time’s Up et repas

BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Venez profiter d’un bon repas tout en vous amusant lors d’une soirée délirante !

Nous allons jouer au jeu Time’s Up avec des thèmes délirants !

Réservation obligatoire, places limitées.

Venez profiter d’un bon repas tout en vous amusant lors d’une soirée délirante !

Nous allons jouer au jeu Time’s Up avec des thèmes délirants !

Réservation obligatoire, places limitées. .

BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03

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English : Soirée Time’s Up et repas

Come and enjoy a good meal and a fun evening!

We’ll be playing the Time’s Up game with crazy themes!

Reservations essential, places limited.

L’événement Soirée Time’s Up et repas Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot