Soirée Time’s Up et repas BiolaVie Penne-d’Agenais
Soirée Time’s Up et repas BiolaVie Penne-d’Agenais vendredi 27 mars 2026.
Soirée Time’s Up et repas
BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Venez profiter d’un bon repas tout en vous amusant lors d’une soirée délirante !
Nous allons jouer au jeu Time’s Up avec des thèmes délirants !
Réservation obligatoire, places limitées.
Venez profiter d’un bon repas tout en vous amusant lors d’une soirée délirante !
Nous allons jouer au jeu Time’s Up avec des thèmes délirants !
Réservation obligatoire, places limitées. .
BiolaVie 15bis Rue des Écoles Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 18 48 03
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English : Soirée Time’s Up et repas
Come and enjoy a good meal and a fun evening!
We’ll be playing the Time’s Up game with crazy themes!
Reservations essential, places limited.
L’événement Soirée Time’s Up et repas Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot