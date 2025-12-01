Soirée Tite Live Le Consulat Le Puy-en-Velay

Soirée Tite Live

Le Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Envie de groover pour fêter la fin d’année ?

En collaboration avec le Foyer du Consulat, l’Association Puy de Cultures vous donne rendez-vous vendredi 19 décembre à partir de 21h au Consulat pour une soirée Tite Live !

Le Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 19 93 puydecultures@gmail.com

English :

Feel like grooving to the end of the year?

In collaboration with the Foyer du Consulat, the Association Puy de Cultures invites you to join us on Friday December 19th from 9pm at the Consulate for a Tite Live party!

