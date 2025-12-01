Soirée Tite Live Le Consulat Le Puy-en-Velay
Soirée Tite Live Le Consulat Le Puy-en-Velay vendredi 19 décembre 2025.
Soirée Tite Live
Le Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Envie de groover pour fêter la fin d’année ?
En collaboration avec le Foyer du Consulat, l’Association Puy de Cultures vous donne rendez-vous vendredi 19 décembre à partir de 21h au Consulat pour une soirée Tite Live !
.
Le Consulat 19 rue du Consulat Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 19 93 puydecultures@gmail.com
English :
Feel like grooving to the end of the year?
In collaboration with the Foyer du Consulat, the Association Puy de Cultures invites you to join us on Friday December 19th from 9pm at the Consulate for a Tite Live party!
L’événement Soirée Tite Live Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay