Soirée Tombola/Soupe

Versols-et-Lapeyre Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez grignoter avec nous une bonne soupe , du bon fromage !

Venez nombreux à la soirée Tombola/Soupe organisée par l’APE de l’école de Versols Lapeyre St Félix

Pensez à réserver !

Buvette et vente ce crêpes sur place

Un panier Gourmand d’une valeur de 100€ (Tickets en vente auprès des enfants de l’école) .

Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join us for some soup and cheese!

L’événement Soirée Tombola/Soupe Versols-et-Lapeyre a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)