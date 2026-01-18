Soirée Tombola/Soupe Versols-et-Lapeyre
Soirée Tombola/Soupe Versols-et-Lapeyre samedi 7 février 2026.
Soirée Tombola/Soupe
Versols-et-Lapeyre Aveyron
Tarif : – –
Date : Samedi 2026-02-07
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Venez grignoter avec nous une bonne soupe , du bon fromage !
Venez nombreux à la soirée Tombola/Soupe organisée par l’APE de l’école de Versols Lapeyre St Félix
Pensez à réserver !
Buvette et vente ce crêpes sur place
Un panier Gourmand d’une valeur de 100€ (Tickets en vente auprès des enfants de l’école) .
Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie
English :
Come and join us for some soup and cheese!
