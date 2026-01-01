SOIRÉE TOURNEZ-MANÈGE LE MÉLICE Montpellier

SOIRÉE TOURNEZ-MANÈGE LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Rendez-vous au Melice le samedi 7 février pour une toute nouvelle soirée spéciale “Tournez Manège”, quand l’humour se mêle à l’amour c’est pour rire, flirter et peut-être trouver votre match idéal !

Une ambiance conviviale, des rencontres rapides et fun, et bien sûr la possibilité de profiter de nos délicieux plats et verres. Le reality show commence à 21h, mais dès 19h vous pouvez décider de dîner avant, pendant ou après le show.

Alors n’attendez plus et réservez votre place sur le site Internet www.melice.fr pour ne pas rater l’occasion de rire et de pourquoi pas rencontrer l’amour de votre vie ( ou au pire une bonne anecdote à raconter à ses amis) .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

English :

Join us at Melice on Saturday, February 7 for a brand-new special evening of Tournez Manège , when humor meets love to laugh, flirt and maybe find your perfect match!

