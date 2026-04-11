Montpellier

SOIRÉE TOURNEZ-MANÈGE LE MÉLICE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Rendez-vous au Melice le samedi 18 avril pour une soirée spéciale “Tournez Manège”, quand l’humour se mêle à l’amour c’est pour rire, flirter et peut-être trouver votre match idéal ! Une ambiance conviviale, des rencontres rapides et fun, et bien sûr la possibilité de profiter de nos délicieux plats et verres.

Rendez-vous au Melice le samedi 18 avril pour une soirée spéciale “Tournez Manège”, quand l’humour se mêle à l’amour c’est pour rire, flirter et peut-être trouver votre match idéal ! Une ambiance conviviale, des rencontres rapides et fun, et bien sûr la possibilité de profiter de nos délicieux plats et verres.

Le reality show commence à 21h, mais dès 19h vous pouvez décider de dîner avant, pendant ou après le show.

Alors n’attendez plus et réservez votre place sur le site Internet www.melice.fr pour ne pas rater l’occasion de rire et de pourquoi pas rencontrer l’amour de votre vie ( ou au pire une bonne anecdote à raconter à ses amis)

Entrée gratuite Sortie au chapeau

Réservation fortement conseillée .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English :

Join us at Melice on Saturday, April 18, for a special Tournez Manège evening, when humor meets love, for laughs, flirting and maybe even finding your perfect match! A friendly atmosphere, quick and fun encounters, and of course the chance to enjoy our delicious food and drinks.

L’événement SOIRÉE TOURNEZ-MANÈGE LE MÉLICE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER