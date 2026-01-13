Soirée tournoi des 6 nations Gymnase La Lionchère Tence
Soirée tournoi des 6 nations Gymnase La Lionchère Tence samedi 21 février 2026.
Soirée tournoi des 6 nations
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
l’entrée du bal
Date et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
La soirée du rugby ! Repas sur réservation.
Retransmission du match. Buvette sur place. Entrée bal 5€.
Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 62 68 85
English :
Rugby night! Meals on reservation.
Match broadcast. Refreshment bar on site. Ball admission 5?
L’événement Soirée tournoi des 6 nations Tence a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Haut-Lignon