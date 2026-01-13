Soirée tournoi des 6 nations Gymnase La Lionchère Tence

Soirée tournoi des 6 nations

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

l’entrée du bal

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

La soirée du rugby ! Repas sur réservation.

Retransmission du match. Buvette sur place. Entrée bal 5€.

Gymnase La Lionchère Boulevard Léon Rocher Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 62 68 85

Rugby night! Meals on reservation.

Match broadcast. Refreshment bar on site. Ball admission 5?

