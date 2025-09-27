Soirée Tout en gascon ! salle polyvalente Sort-en-Chalosse

Soirée Tout en gascon ! salle polyvalente Sort-en-Chalosse samedi 27 septembre 2025.

Soirée Tout en gascon !

salle polyvalente route du moulin Sort-en-Chalosse Landes

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

TOUT EN GASCON

17h30 théâtre gascon (contes, saynètes, chants) par l’Atelier gascon de Cultur’Arts Clermont

20h30 repas sur réservation (salade de gésiers, cuisse de canard confite, haricots blancs, croustade) 12€

21h30 bal gascon animé par Los Esvagats de l’Ador

salle polyvalente route du moulin Sort-en-Chalosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 46 68 77 cerclesortois@gmail.com

English : Soirée Tout en gascon !

ALL IN GASCON

5:30pm: Gascon theater (stories, sketches, songs) by the Atelier gascon of Cultur’Arts Clermont

8:30pm: meal (gizzard salad, duck leg confit, white beans, croustade) 12?

9:30 pm: Gascon dance by Los Esvagats de l’Ador

German : Soirée Tout en gascon !

ALLES IN GASCON

17.30 Uhr: Gaskognisches Theater (Geschichten, Sketche, Gesang) vom gaskognischen Atelier von Cultur’Arts Clermont

20.30 Uhr: Essen mit Reservierung (Salat mit Blättermagen, eingelegte Entenkeule, weiße Bohnen, Croustade) 12?

21.30 Uhr: Gascogne-Ball mit Musik von Los Esvagats de l’Ador

Italiano :

TUTTI IN GUASCONE

17.30: teatro guascone (racconti, sketch, canzoni) a cura dell’Atelier guascone di Cultur’Arts Clermont

20.30: cena (su prenotazione) (insalata di ventrigli, coscia d’anatra confit, fagioli bianchi, croustade) 12?

ore 21.30: ballo guascone con animazione dei Los Esvagats de l’Ador

Espanol : Soirée Tout en gascon !

TODO EN GASCÓN

17.30 h: teatro gascón (cuentos, sketches, canciones) a cargo del Atelier gascon de Cultur’Arts Clermont

20.30 h: comida (previa reserva) (ensalada de mollejas, muslo de pato confitado, judías blancas, croustade) 12?

21.30 h: baile gascón amenizado por Los Esvagats de l’Ador

