Soirée Tout Schuss Châteaugiron
Soirée Tout Schuss Châteaugiron samedi 13 décembre 2025.
Soirée Tout Schuss
Four à pain de Saint Aubin du Pavail Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Au programme
– 18h Lancement des festivités ! Tenue de ski acceptée.
– Au menu Après quelques tours de piste, savourez un festin de saison
Commencez par des huîtres bien fraîches, poursuivez avec une généreuse tartiflette, et terminez en douceur avec des gaufres gourmandes !
Soirée dansante animée par DJ Greg Totti pour prolonger la fête !
Et bien sûr, une visite spéciale du Père Noël !
Entrée gratuite Ouvert à tous .
Four à pain de Saint Aubin du Pavail Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
