Soirée Tout Schuss Châteaugiron

Soirée Tout Schuss

Four à pain de Saint Aubin du Pavail Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Au programme

– 18h Lancement des festivités ! Tenue de ski acceptée.

– Au menu Après quelques tours de piste, savourez un festin de saison

Commencez par des huîtres bien fraîches, poursuivez avec une généreuse tartiflette, et terminez en douceur avec des gaufres gourmandes !

Soirée dansante animée par DJ Greg Totti pour prolonger la fête !

Et bien sûr, une visite spéciale du Père Noël !

Entrée gratuite Ouvert à tous .

Four à pain de Saint Aubin du Pavail Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

