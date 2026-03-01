Soirée Toute génération Le bourg Montigny-en-Morvan

Soirée Toute génération

Le bourg Le Goupil Montigny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

Date(s) :

2026-03-07

A partir de 19h, viens comme tu es. Pas de resto mais des planches qui mettent tout le monde d’accord ! .

Le bourg Le Goupil Montigny-en-Morvan 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 71 87

