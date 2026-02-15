Soirée toutes danses Salle polyvalente de Narrosse Narrosse
Soirée toutes danses Salle polyvalente de Narrosse Narrosse samedi 28 février 2026.
Soirée toutes danses
Salle polyvalente de Narrosse 117 rue des écoles Narrosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-28
L’association les amis de la danse vous propose une soirée toutes danses rock’n’roll, salsa, danses de salon. Nous aurons le plaisir d’avoir DJ Jeff aux platines pour animer la soirée. Boisson et grignotage offerts. .
Salle polyvalente de Narrosse 117 rue des écoles Narrosse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine l.deladanse@orange.fr
English : Soirée toutes danses
