Soirée toutes danses Salle polyvalente de Narrosse Narrosse

Soirée toutes danses

Salle polyvalente de Narrosse 117 rue des écoles Narrosse Landes

Tarif : 8 EUR

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

L’association les amis de la danse vous propose une soirée toutes danses rock’n’roll, salsa, danses de salon. Nous aurons le plaisir d’avoir DJ Jeff aux platines pour animer la soirée. Boisson et grignotage offerts. .

l.deladanse@orange.fr

English : Soirée toutes danses

