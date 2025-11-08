Soirée toutes danses Place du Bourg de Merlia Orgelet

Soirée toutes danses

Place du Bourg de Merlia La Grenette Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Soirée toutes danses le 8 novembre dès 20h à la salle de la grenette d’Orgelet. Animé par Manu.

Soirée auberge espagnole, apportez du salé/sucré. .

Place du Bourg de Merlia La Grenette Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 06 00 63 fro.dansesdesalon@gmail.com

English : Soirée toutes danses

German : Soirée toutes danses

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée toutes danses Orgelet a été mis à jour le 2025-10-27 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE