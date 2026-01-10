Soirée toutes générations Nogent-sur-Vernisson
Soirée toutes générations
Nogent-sur-Vernisson Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Soirée toutes générations animée par DJEFF. A partir de 20h. Tarif 15€ avec une conso incluse. Restauration sur place les burgers du colonel 15 .
Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 64 69 41 35
English :
An evening for all generations
