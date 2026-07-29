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Soirée tradition gourmande Brassempouy

samedi 22 août 2026 · Brassempouy

Soirée tradition gourmande Brassempouy

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
L'Estanquet Deu Guit Ferme Moulié
Ville
40330 Brassempouy
Département
Landes
Tarif
16 16 Tarif de base plein tarif

Brassempouy

Soirée tradition gourmande

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Les traditions gourmandes landaises sont de retour à L’Estanquet !
Le samedi 22 août, venez partager une soirée autour d’une spécialité qui fait le bonheur des amateurs de canard les croupions grillés, accompagnés de frites à volonté. Un repas généreux, préparé avec des produits de la ferme, à savourer dans une ambiance conviviale et authentique.
Au menu melon et rillettes, croupions et frites à volonté, pastis à la crème anglaise et café.
Rendez-vous dès 19h. Réservation conseillée auprès de Lionel.
Sur place ou à emporter. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée placée sous le signe du terroir et de la convivialité.   .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54  ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée tradition gourmande

L’événement Soirée tradition gourmande Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-22 par Landes Chalosse

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