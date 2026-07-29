Informations pratiques

Brassempouy

Soirée tradition gourmande

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 00:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Les traditions gourmandes landaises sont de retour à L’Estanquet !

Le samedi 22 août, venez partager une soirée autour d’une spécialité qui fait le bonheur des amateurs de canard les croupions grillés, accompagnés de frites à volonté. Un repas généreux, préparé avec des produits de la ferme, à savourer dans une ambiance conviviale et authentique.

Au menu melon et rillettes, croupions et frites à volonté, pastis à la crème anglaise et café.

Rendez-vous dès 19h. Réservation conseillée auprès de Lionel.

Sur place ou à emporter. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée placée sous le signe du terroir et de la convivialité. .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Soirée tradition gourmande

L’événement Soirée tradition gourmande Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-22 par Landes Chalosse