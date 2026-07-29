Soirée tradition gourmande Brassempouy
samedi 22 août 2026 · Brassempouy
Informations pratiques
Brassempouy
Soirée tradition gourmande
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:00:00
fin : 2026-08-22 00:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Les traditions gourmandes landaises sont de retour à L’Estanquet !
Le samedi 22 août, venez partager une soirée autour d’une spécialité qui fait le bonheur des amateurs de canard les croupions grillés, accompagnés de frites à volonté. Un repas généreux, préparé avec des produits de la ferme, à savourer dans une ambiance conviviale et authentique.
Au menu melon et rillettes, croupions et frites à volonté, pastis à la crème anglaise et café.
Rendez-vous dès 19h. Réservation conseillée auprès de Lionel.
Sur place ou à emporter. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée placée sous le signe du terroir et de la convivialité. .
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr
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English : Soirée tradition gourmande
L’événement Soirée tradition gourmande Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-22 par Landes Chalosse
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