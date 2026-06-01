Argelliers

SOIRÉE TRANQUILLE EN MUSIQUE

Route de Montarnaud Argelliers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La commune d’Argelliers vous invite à sa Soirée Tranquille en Musique !

La commune d’Argelliers vous invite à sa Soirée Tranquille en Musique !

Venez partager un moment convivial et festif en plein air, sous le signe des bonnes ondes, de la gastronomie locale et des notes de jazz.

AU PROGRAMME

EN CONCERT

Découvrez deux superbes groupes issus du Jam pour rythmer votre soirée

LJAZZ 4tet Pour un vibrant hommage à Michel Legrand.

Ladies Jam and one Guy Une ambiance vocale et instrumentale unique.

CÔTÉ RESTAURATION (Pour régaler vos papilles !)

Pas besoin de préparer le dîner, des partenaires locaux s’occupent de tout

Le food truck Agartha Food Truck

Le restaurant traiteur La Grange Epic d’Argelliers

DÉGUSTATION

Profitez également d’une dégustation des vins d’Argelliers tout au long de la soirée.

Infos pratiques

Samedi 27 juin à partir de 19h

Jardin de Tranquille, Argelliers

Entrée libre Accès gratuit

Événement ouvert à tous, en famille ou entre amis !

Venez nombreux pour lancer l’été sous le signe des Good Vibes ! .

Route de Montarnaud Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 22 89 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Argelliers commune invites you to its Soirée Tranquille en Musique!

L’événement SOIRÉE TRANQUILLE EN MUSIQUE Argelliers a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT